Sinner aposenta Gasquet e vai à terceira rodada em Roland Garros

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - Richard Gasquet chegou a Roland Garros avisando que seria o último torneio de sua carreira e, quando venceu na primeira rodada, a expectativa era de uma despedida nesta quinta-feira, diante do número 1 do mundo, Jannik Sinner. O italiano não deixou que fosse diferente. Com uma atuação sólida do começo ao fim, o favorito fez 6/3, 6/0 e 6/4, avançou à terceira rodada do torneio e decretou a aposentadoria do veterano de 38 anos.

Gasquet encerra a carreira como francês que mais somou vitórias na Era Aberta (a partir de 1968): 610. O veterano foi número 7 do mundo em 2007, conquistou 16 títulos de nível ATP, acumulou 117 triunfos em torneios do grand slam e fez três semifinais em eventos deste porte: Wimbledon em 2007 e 2015 e US Open em 2013. Em Roland Garros, sua melhor campanha foi alcançar as semifinais em 2016. No total, embolsou US$ 21 milhões em premiações.

Sinner, por sua vez, vai à terceira rodada e terá pela frente o tcheco Jiri Lehecka (#34), que superou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (#29) por 6/3, 3/6, 6/1 e 6/2 nesta quinta-feira. O italiano, que vem de um vice no Masters 1000 de Roma, segue como favorito das casas de apostas para alcançar a final em Roland Garros.

Como aconteceu

Sinner teve o jogo sob controle até o fim do primeiro set. Quebrou o saque de Gasquet no quarto game, abriu 4/1 pouco depois e só foi ameaçado quando sacou para fechar. O tenista da casa teve três break points, mas o número 1 se salvou de todos e completou a parcial em 6/3.

À medida em que a partida se alongava, a superioridade do italiano ficava mais evidente, já que Gasquet não mostrava a consistência nem o peso de bola do número 1. Assim, Sinner disparou no placar até fechar o segundo set por 6/0.

O tenista da casa deu alguma esperança para sua torcida quando iniciou o terceiro set voltando a confirmar seu serviço, mas ainda assim Sinner não dava margem para uma virada. Na reta final, Sinner foi implacável. Quebrou Gasquet no nono game e fechou o jogo logo em seguida.