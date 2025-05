Grêmio vence, mas fica apenas em 2º e disputará playoffs da Sul-Americana

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Sportivo Luqueño (PAR) nesta quinta-feira (29) por 1 a 0, em confronto pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Apesar do resultado, a equipe ficou apenas com a vaga para os playoffs da competição.

O gol do duelo foi marcado por Riquelme. Mesmo com a vitória, o Grêmio se manteve na segunda posição do grupo D, com 12 pontos conquistados, enquanto os paraguaios permaneceram na última posição, com dois.

O Grêmio disputará os playoffs da Sul-Americana por não ter conseguido ultrapassar o Godoy Cruz, que empatou com o Club Atlético Grau também nesta quinta e se assegurou na primeira colocação, com 12 pontos, e saldo maior que os brasileiros (5 contra 4).

GRÊMIO DESPERDIÇA PÊNALTI NO 1º TEMPO

Apesar de ter mantido o domínio do jogo nos primeiros 45 minutos, o Grêmio perdeu um pênalti e chances claras de gol. Os donos da casa tiveram muitas oportunidades de sair com a vitória do primeiro tempo da partida, mas não conseguiram converter em gols os lances de perigo, com bela atuação do goleiro paraguaio Mongelos. Logo aos 12 minutos, após ser derrubado na área, Arezo cobrou mal a penalidade e viu o paredão do Luqueño espalmar sem dificuldade.

Já na reta final da primeira metade, aos 38 minutos, Elvio Vera foi expulso e deixou os visitantes com um jogador a menos. O camisa 11 do Sportivo Luqueño sofreu trombada de Nathan e devolveu acertando a sola da chuteira no braço do camisa 16 do Grêmio. O árbitro puniu o atleta do elenco paraguaio com cartão vermelho direto.

MANO MUDA, GRÊMIO VENCE, MAS JOGARÁ PLAYOFFS

O Grêmio conquistou o placar com a entrada de Riquelme, jovem de 18 anos que abriu o placar aos 30 minutos da segunda etapa. Pavón foi acionado na ponta-direita, olhou para a grande área e tocou forte para, sem marcação, o camisa 65 finalizar no canto esquerdo do goleiro Mongelos. Ao longo dos últimos 45 minutos, os brasileiros perderam muitos gols, que poderiam ter ampliado o saldo de gols da equipe.

Na segunda metade, o time gaúcho melhorou com as alterações feitas por Mano Menezes e viu mais um atleta dos rivais ser expulso. Os brasileiros fizeram partida ofensiva, mas com pouca efetividade para ampliar o placar. Com a vitória por apenas 1 a 0, o Grêmio não conseguiu ultrapassar o Godoy Cruz, primeiro colocado com maior saldo de gols. Fernando Benitez recebeu vermelho direto após agredir Ronald fora do lance de jogo.