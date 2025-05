Fortaleza sofre gol no fim e perde para Racing, mas avança na Libertadores

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Racing venceu o Fortaleza por 1 a 0 nesta quinta-feira, em confronto pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Mesmo com o resultado, os brasileiros se classificaram de forma direta para as oitavas do torneio.

O golaço da partida foi marcado por Ádrian Martínez, de bicicleta. A vitória colocou a equipe argentina ainda mais distante na liderança, com 13 pontos, enquanto o Fortaleza se manteve na segunda colocação, com oito. Na Libertadores, os dois melhores colocados de cada grupo avançam à próxima fase.

A derrota do Bucaramanga para o Colo-Colo por 1 a 0, também nesta quinta-feira, garantiu a classificação dos brasileiros. Isso porque a equipe colombiana tinha chance de alcançar o Fortaleza apenas se vencesse os chilenos, mas acabaram com sete pontos na terceira posição.

Os brasileiros começaram pressionados pelos donos da casa, mas souberam criar algumas oportunidades. Os primeiros 45 minutos de jogo foram marcados por superioridade técnica do Racing, que conseguiu duas boas chances de abrir o placar, defendidas por João Ricardo. O Fortaleza acabou não finalizando contra o gol do rival, mas se postou melhor defensivamente após as melhores chances dos atuais campeões da Sul-Americana.

Na primeira etapa, o goleiro João Ricardo e o lateral Bruno Pacheco fizeram boa partida. A dupla teve bom desempenho na primeira etapa, com boas defesas do paredão e posicionamento correto do defensor.

Sem dar nenhuma finalização a gol, o Fortaleza acabou cedendo a vitória para o Racing, mas ficou com a segunda posição do grupo E. Ao todo, os argentinos finalizaram cinco vezes contra o gol dos visitantes, duas delas na primeira etapa. O elenco brasileiro não conseguiu desenvolver seu estilo de jogo e tentou segurar o resultado do embate como pode.

Aos 49 minutos, Martínez marcou golaço de bicicleta e deu a vitória aos argentinos. Em sobra de bola na grande área, o atacante virou bela finalização no canto esquerdo de João Ricardo, para conquistar os últimos três pontos da fase de grupos.