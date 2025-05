Ten Hag quer levar Antony e Garnacho para o Bayer Leverkusen

© Getty Images

O técnico Erik ten Hag já planeja os próximos passos de sua carreira no Bayer Leverkusen e, segundo a imprensa inglesa, tem em mente reforços que conhece bem: Alejandro Garnacho e Antony, ambos do Manchester United. A informação foi divulgada pelo Daily Mail nesta sexta-feira (31).

De acordo com o jornal britânico, o treinador holandês pretende disputar os dois jogadores com Rúben Amorim, técnico do Sporting, e aposta na boa relação que construiu com os atletas durante sua passagem por Old Trafford como trunfo para convencê-los.

O Daily Mail acrescenta ainda que uma eventual negociação por Antony, atualmente emprestado ao Real Betis, pode ser viável devido aos valores envolvidos. Ten Hag, vale lembrar, foi o responsável por levar o atacante brasileiro ao United por 95 milhões de euros, além de ter promovido Garnacho à equipe principal do clube inglês.

A movimentação reforça a ambição de Ten Hag em montar um elenco competitivo no futebol alemão, apostando em nomes de confiança e com quem já trabalhou diretamente.

