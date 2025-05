Flamengo descarta Cristiano Ronaldo: "Não vemos com bons olhos"

© REUTERS

O futuro de Cristiano Ronaldo continua dando o que falar e, esta quinta-feira (29), um dos potenciais dez clubes interessados na contratação dele teria saído da corrida. José Boto, diretor esportivo do Flamengo, admitiu que não vê "com bons olhos" a possibilidade de adquirir um jogador apenas pensando no Mundial de Clubes.

“Nós não vemos com bons olhos a chegada de um jogador só para o Mundial. Vamos tentar reforçar, mas com jogadores que sejam reforços para o restante da temporada. Estar fazendo algo que pode hipotecar a temporada, não vemos isso com bons olhos”, começou dizendo na 3.ª Conferência da Bola Branca, da Rádio Renascença.

“Um clube como o Flamengo pensa em entrar em tudo para ganhar. São 40 milhões de torcedores. Não podemos pensar a longo prazo, mas temos uma ideia de como queremos jogar e não vamos mudá-la à mínima contrariedade. Temos de ganhar ou ter obrigação de ganhar”, referiu de seguida.

“O futebol é um esporte bem diferente de outros esportes onde a big data tem importância e tem sempre de haver um olhar humano e entendido. É uma ajuda, não pode é ser isso a determinar a contratação de um jogador”, finalizou sobre o assunto.

Leia Também: 'Velho conhecido' pode levar Cristiano Ronaldo ao Mundial de Clubes