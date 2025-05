Marta volta a defender a seleção brasileira; veja destaques da TV

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina faz nesta sexta-feira (30) o primeiro de dois amistosos contra o Japão. O embate será às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. A TV Globo transmite.

Depois, as duas equipes voltam a se enfrentar na segunda-feira (2), às 20h, no estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança, com transmissão do Sportv.

Os duelos em preparação para a Copa América, que acontecerá em junho, também marcam o retorno de Marta à seleção brasileira. Aos 39 anos, a camisa 10 não era convocada desde os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, quando indicou que o torneio seria seu adeus da seleção.



VEJA OS DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DESTA SEXTA-FEIRA (30)

6h Torneio de Roland Garros

Tênis: ESPN 2 e Disney+

8h30 GP da Espanha (treino livre 1)

Automobilismo, F1: BandSports, BandPlay e band.com.br

12h GP da Espanha (treino livre 2)

Automobilismo, F1: BandSports, BandPlay e band.com.br

14h Torneio de Roland Garros

Tênis: ESPN 2 e Disney+

21h30 Brasil x Japão

Amistoso feminino: Globo e SporTV