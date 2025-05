Oitavas da Libertadores podem ter 3 jogos 100% brasileiros; veja cenários

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As oitavas de final da Libertadores podem ter até três dos oito jogos envolvendo apenas times brasileiros. Palmeiras, São Paulo, Inter, Botafogo, Flamengo e Fortaleza são os representantes do país na disputa rumo ao título continental. Na próxima fase, os primeiros colocados enfrentam os segundos em duelos de ida e volta.

PODE TER BRASIL X BRASIL...

Palmeiras, São Paulo e Inter avançaram na liderança de seus grupos. Os dois paulistas, aliás, acumulam as melhores campanhas gerais do torneio.

Já Botafogo, Flamengo e Fortaleza se classificaram na segunda posição. Os três vão encarar, necessariamente, times que fecharam suas chaves na ponta.

O sorteio das oitavas, que ocorre na segunda-feira, pode resultar em até três jogos 100% brasileiros -há nove combinações possíveis, que vão desde a Palmeiras x Flamengo até São Paulo x Botafogo.

A chance de um brasileiro encarar um argentino também é grande -principalmente para Botafogo, Flamengo e Fortaleza, já que quatro dos oito líderes são do país vizinho: Estudiantes, River Plate, Racing e Vélez Sarsfield. A LDU é a única equipe fora de Brasil e Argentina que encerrou seu grupo na ponta.



QUEM PALMEIRAS, SÃO PAULO E INTER PODEM ENCARAR?

Botafogo (2° do Grupo A)

Universitario-PER (2° do Grupo B)

Flamengo (2° do Grupo C)

Libertad (2° do Grupo D)

Fortaleza (2° do Grupo E)

Atlético Nacional (2° do Grupo F)

Cerro Porteño (2° do Grupo G)

Peñarol (2° do Grupo H)

QUEM BOTAFOGO, FLAMENGO E FORTALEZA PODEM ENCARAR?

Estudiantes (1° do Grupo A)

River Plate (1° do Grupo B)

LDU (1° do Grupo C)

São Paulo (1° do Grupo D)

Racing (1° do Grupo E)

Inter (1° do Grupo F)

Palmeiras (1° do Grupo G)

Vélez Sarsfield (1° do Grupo H)

DETALHES DAS OITAVAS

Times que fecharam na liderança enfrentarão, obrigatoriamente, adversários que ficaram na segunda posição. Duelos como Palmeiras x São Paulo ou Botafogo x Flamengo, portanto, são impossíveis nas oitavas.

Não há restrição em relação aos grupos: classificados da mesma chave poderão formar um dos confrontos da próxima fase.

As partidas das oitavas serão definidas por sorteio, que ocorre já na segunda-feira, a partir das 12h (de Brasília), na sede da Conmebol.

Os jogos serão disputados no meio de agosto em duas semanas consecutivas. A Libertadores, portanto, pausa durante o Super Mundial.