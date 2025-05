Rival deste sábado em Roland Garros, número 5 do mundo brinca com gritos de 'João Fonseca'

© Getty Images

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Número cinco do mundo, o britânico Jack Draper se diz preparado para os gritos de "Joããão Fonseeeeca" na partida entre os dois, neste sábado (31), pela terceira rodada de Roland Garros. Eles ainda ressoam nos ouvidos do britânico, devido a um incidente curioso no torneio de Miami em março. João Fonseca é, atualmente, o 65º no ranking da ATP.

No torneio americano, Draper estava jogando contra o tcheco Jakub Mensik, na mesma quadra onde Fonseca jogaria depois. A arquibancada estava lotada de torcedores brasileiros, que começaram a vaiar muito quando foi anunciado que o jogo de Fonseca seria transferido para outra quadra.

"Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas acho que o Miami Open errou nisso, porque eles [os brasileiros] esperaram o dia inteiro para assisti-lo. Eu estava achando que eles estavam lá para me ver", brincou, imitando os gritos dos brasileiros.

Para Draper, o confronto deste sábado, por volta das 14h locais (9h de Brasília) na quadra Simonne-Mathieu (terceira maior de Roland Garros, com capacidade para 5.000 pessoas) será bem diferente do anterior entre os dois. Em março, o britânico venceu com certa facilidade, por 6/4 e 6/0, no torneio de Indian Wells, nos EUA.

"Joguei bem naquele dia. No primeiro set, tive que aguentar a tempestade. Depois, virou bastante físico. Mas imagino que ele já conheça meu jogo agora."

Draper foi só elogios a Fonseca após derrotar o francês Gaël Monfils, pela segunda rodada, na noite de quinta-feira (29). "Vamos vê-lo muito na parte final das chaves e no topo do jogo. Já vimos o potencial dele, e o jeito como ele joga. Muito poderoso, dinâmico e explosivo. Isso levou tanta gente a assisti-lo. E obviamente ele traz do Brasil uma grande base de fãs, acho que isso é ótimo para o esporte também. Estou ansioso pelo desafio de enfrentá-lo."