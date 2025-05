Cristiano Ronaldo negocia com mexicanos só para Mundial e deve voltar a Arábia em seguida

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Nem Botafogo, nem Flamengo, nem Fluminense e nem Palmeiras. Apesar das especulações que surgiram envolvendo clubes brasileiros nos últimos dias, Cristiano Ronaldo deverá disputar a Super Mundial de Clubes por um clube mexicano.

A reportagem apurou que a tendência é a de que a passagem seja curta e dure apenas o torneio, pois os planos a médio/longo prazo são os de voltar para a Arábia Saudita, onde capitaneará um projeto futurista encabeçado pelo governo saudita.

OS PLANOS DE CRISTIANO

O jogador não ficará no Al Nassr, onde tem contrato até 30 de junho. Recentemente, o astro português fez até uma postagem em tom de despedida após o último jogo da temporada: "Esse capítulo acabou. A história? Ainda está sendo escrita. Grato a todos".

O México já tem dois clubes garantidos no Super Mundial: o Monterrey e o Pachuca. Existe a possibilidade de um terceiro, o América do México. Ele disputará um playoff contra o Los Angeles FC (EUA) por uma vaga no grupo do Flamengo.

O jornal espanhol "Marca" noticia que a negociação é com o Monterrey, onde já atuam dois ex-companheiros de Cristiano: Sérgio Ramos e Sergio Canales.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino confirmou a possibilidade de Cristiano Ronaldo disputar o Mundial. A declaração foi dada em live ao influenciador "Speed":

"E Ronaldo pode jogar por um dos times na Copa do Mundo de Clubes. Sim, Cristiano Ronaldo pode jogar a Copa do Mundo de Clubes. Há discussões com alguns clubes. Então, se algum clube estiver assistindo (à live) e tiver interesse em contratar Cristiano Ronaldo... Quem sabe? Ainda faltam algumas semanas, vai ser divertido."

REPRESENTARÁ TIME DE CIDADE FUTURISTA DE R$ 1 TRILHÃO

O governo saudita, porém, não quer perder Cristiano Ronaldo e o vê como garoto-propaganda de um projeto que envolve mais de R$ 1 trilhão. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) negocia para ele atuar pelo Neom SC, clube que subiu para a Primeira Divisão do país nesta temporada e que representa a cidade homônima futurista que está sendo criada para ficar totalmente pronta na Copa do Mundo de 2034.

O plano é que ela seja linear, com 170 quilômetros de comprimento e não tenha carros e nem estradas. A previsão é de que as primeiras partes do local fiquem prontas até 2030. Enquanto isso, o Neom SC joga em Tabuk, que é outra cidade.

O clube que deu origem ao Neom SC foi o Al-Suqoor, fundado em 1965, que nunca disputou a Primeira Divisão. Em 2023, o governo decidiu mudar o nome e transformá-lo em uma empresa, controlada pela companhia responsável por construir Neom.

O Neom SC é comandado pelo técnico brasileiro Péricles Chamusca, com passagens por Botafogo, Coritiba, Sport, entre outros.