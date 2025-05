Cristiano Ronaldo no Brasil? A resposta (curiosa) de Marcelo

© Getty Images

O futuro de Cristiano Ronaldo tem sido assunto de muitas especulações nos últimos dias e, nesta sexta-feira, Marcelo foi questionado sobre os rumores de que seu amigo poderia jogar no Brasil. O ex-lateral admitiu que "seria maravilhoso" para "milhões de brasileiros".

"Falei com ele, inclusive ele está por aqui. Tô brincando [risos]. Seria um imenso prazer ter um jogador do nível do Cristiano Ronaldo atuando no Brasil. Na minha opinião, é bem difícil. Nunca houve essa conversa...", começou dizendo Marcelo, em entrevista à TNT Sports, na véspera da final da Liga dos Campeões entre PSG e Inter, em Munique.

"Não falamos sobre isso, são mais brincadeiras mesmo. Mas seria muito legal tê-lo no Brasil, para milhares, milhões de brasileiros", acrescentou o ex-jogador da seleção brasileira.

"Ele sempre gostou [do Brasil]. Já passou férias lá. O resto eu não sei dizer, mas se ele viesse, seria maravilhoso", completou Marcelo, que dividiu o vestiário com Cristiano Ronaldo no Real Madrid entre 2009 e 2018.

Vale lembrar que, ainda sem renovar contrato com o Al Nassr, Cristiano Ronaldo teve seu nome ligado a vários clubes que disputarão o Mundial de Clubes — entre eles, quatro brasileiros: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

