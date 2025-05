Mourinho, Scolari ou Ancelotti? Kaká elege o seu preferido: "O melhor..."

© Getty Images

O ex-jogador brasileiro Kaká concedeu, neste sábado, uma entrevista ao portal Sportbible, na qual destacou o melhor treinador de sua carreira entre os vários nomes renomados com quem trabalhou.

Ao longo de sua trajetória, Kaká foi comandado por técnicos como José Mourinho, Luiz Felipe Scolari e Manuel Pellegrini. No entanto, o ex-meia afirmou que Carlo Ancelotti foi o mais marcante. "Fui treinado por ele durante seis anos no AC Milan, e foi o técnico com quem tive o melhor desempenho na minha carreira. Tive muitos bons treinadores, como Luiz Felipe Scolari, quando ganhamos a Copa do Mundo em 2002 com o Brasil. José Mourinho, Manuel Pellegrini... muitos bons técnicos. Com todos, aprendi algo especial. Mas o melhor foi Ancelotti", destacou Kaká.

Kaká foi comandado por Carlo Ancelotti no Milan entre 2003 e 2009, período em que conquistou títulos como a Liga dos Campeões, a Serie A, a Supercopa da Itália e o Mundial de Clubes, consolidando sua trajetória como um dos grandes nomes do futebol mundial.

