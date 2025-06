© CBF

Carlo Ancelotti viveu uma uma manhã de sábado diferente no Rio de Janeiro. O treinador brasileiro, acompanhado por membros da equipa técnica e do coordenador de seleções Rodrigo Caetano, visitou o Cristo Redentor, um dos principais pontos turísticos da cidade carioca, e recebeu uma bênção do padre Omar, reitor do Santuário.

Confira o vídeo:

