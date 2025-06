Dois mortos, 500 detidos e uma família atropelada: Os 'festejos' do PSG

© Reuters

A conquista da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, que venceu a Inter de Milão por 5 a 0, deixou a capital francesa e outras regiões da França em verdadeira ebulição. Duas pessoas morreram na noite de sábado e 559 foram detidas durante as comemorações, segundo informou o Ministério do Interior francês.

Em Dax, no sudoeste do país, um adolescente de 17 anos foi esfaqueado até a morte durante uma reunião para celebrar a vitória do clube parisiense.

Já em Paris, uma mulher que andava de scooter foi atropelada por um carro e acabou morrendo devido aos ferimentos.

Por todo o país, milhares de torcedores saíram às ruas para comemorar o título do clube da capital. No total, 559 pessoas foram detidas após confrontos com a polícia, principalmente em Paris, nas proximidades da Avenida Champs-Élysées e do estádio Parque dos Príncipes, onde cerca de 48 mil pessoas assistiram ao jogo em um telão gigante.

Apesar de a maioria dos torcedores ter comemorado de forma pacífica, a polícia de Paris, citada pela agência France Presse, afirmou que alguns apoiadores usaram artefatos pirotécnicos e cometeram atos de vandalismo para causar desordem.

Nas imediações do Arco do Triunfo, as autoridades chegaram a usar um canhão de água para dispersar a multidão.

“Os vândalos nos Champs-Élysées procuravam provocar incidentes e entraram repetidamente em confronto com a polícia, lançando grandes artefatos pirotécnicos e outros objetos”, informou a polícia parisiense em comunicado.

Família atropelada

Em Grenoble, no sudeste da França, um carro atropelou uma multidão que comemorava nas ruas, ferindo quatro pessoas de uma mesma família.

A polícia afirmou que o ato não foi intencional, mas o Ministério Público local manteve o motorista sob custódia.

O homem dirigia em alta velocidade pela avenida Jean-Jaurès, uma das principais vias da cidade, quando tentou fazer uma manobra em derrapagem e acabou atingindo as pessoas que estavam reunidas celebrando a vitória do PSG, que venceu a Inter de Milão por 5 a 0, em Munique, na final da Liga dos Campeões.

Entre os feridos estão dois jovens de 17 anos, uma mulher de 23 e outra de 46 anos, todos da mesma família.

"Paris é a capital da Europa esta noite"

Ainda no clima de celebração, o gabinete do presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que ele receberá os jogadores do PSG neste domingo para parabenizá-los. Além disso, o chefe de Estado também usou o X (antigo Twitter) para celebrar o “dia de glória para o PSG”.

“Bravo, estamos todos orgulhosos. Paris é a capital da Europa esta noite”, escreveu Macron.

« Champion mon frère ! »

Jour de gloire pour le PSG !

Bravo, nous sommes tous fiers.

Paris, capitale de l’Europe ce soir. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 31, 2025

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, classificou a vitória como “histórica”.

O time do Paris Saint-Germain fará neste domingo um desfile pela Champs-Élysées para comemorar a conquista. A expectativa é que dezenas de milhares de torcedores tomem as ruas da capital francesa.

