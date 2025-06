Nike prepara proposta 'à altura do Corinthians' e deve permanecer no clube

© Shutterstock

LIVIA CAMILLO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Nike quer renegociar o contrato com o Corinthians e prepara uma proposta "à altura" do clube.

A reportagem apurou que a Nike quer renegociar os valores do atual acordo com o Timão. Fontes ligadas à fornecedora de material esportivo afirmam que, na última temporada, houve mais de uma tentativa de propor novos termos ao clube.

A marca norte-americana "sempre se colocou à disposição" para a diretoria de Augusto Melo, presidente afastado, mas não recebeu resposta. Em dezembro, a Nike teve que acionar a renovação automática por conta da dificuldade na comunicação. Assim, o vínculo foi estendido até 2029 nos termos originais.

Atualmente, a Nike paga R$ 30 milhões por ano, valor considerado abaixo do mercado. Os valores não são reajustados desde 2018, quando o contrato mais recente passou a valer -e não houve consenso entre as partes para atualização das cifras.

Diante da insatisfação, o Corinthians vinha negociando com a Adidas um contrato de R$ 700 milhões diluídos em dez anos. As partes ficaram muito perto de assinar os papeis antes do afastamento de Melo, mas a necessidade do aval do Conselho de Orientação (Cori) estagnou as tratativas.

Com a mudança de gestão, uma nova postura em relação às negociações foi adotada. A preocupação da atual diretoria é dar "transparência" ao tema e evitar a judicialização do caso por parte da Nike. Isso porque há uma cláusula específica de exclusividade em negociação com o Timão durante a vigência da parceria.

O Corinthians se reuniu com representantes de Nike e Adidas nesta semana e, agora, aguarda o próximo movimento da atual fornecedora. Nas próximas semanas, a Nike deverá apresentar valores atualizados. Quem lidera as conversas com ambas as empresas é Vinicius Manfredi, superintendente de marketing, recontratado na última semana.

A Nike, inclusive, soltou um comunicado ontem reforçando seu compromisso com o clube do Parque São Jorge. A fornecedora ressaltou a parceria de mais de 20 anos de longevidade, além de conquistas e de campanhas lançadas em conjunto nesse período.

Confira o comunicado da Nike na íntegra

"A NIKE SEGUE COMPROMETIDA EM OFERECER A MELHOR INOVAÇÃO E DESIGN DE PRODUTO PARA ATLETAS E TORCEDORES DO CORINTHIANS"

Há mais de duas décadas, a Nike mantém com orgulho uma das parcerias mais duradouras e bem-sucedidas do futebol brasileiro com o Sport Club Corinthians Paulista.

Ao lado da apaixonada Fiel Torcida, a Nike comemorou títulos, lançou campanhas icônicas, apresentou camisas inovadoras e ajudou a elevar a identidade do clube dentro e fora de campo.

"Temos orgulho da parceria que já dura mais de 20 anos -uma relação construída a partir de valores compartilhados e uma conexão profunda com a apaixonada torcida do clube", afirma Doug Bowles, Vice-Presidente e Gerente Geral da Nike para a América Latina. "Estamos encorajados pela abertura ao diálogo da nova gestão e preparados para retomar as conversas sobre estender esse legado para além de 2029, garantindo que a parceria continue sendo benéfica para ambos os lados."

Da campanha "Corinthiano Roxo" às iniciativas como "República Popular do Corinthians", "Todo Poderoso Terrão", a homenagem a Ayrton Senna, a coleção de camisas em celebração aos 30 anos do primeiro título brasileiro do clube, a camisa blackout em combate ao racismo e a recente celebração dos 25 anos do título mundial de 2000, a Nike não apenas reverenciou momentos e personagens marcantes da história do clube, como também impulsionou conversas culturais e fortaleceu a conexão com os torcedores.

À medida que a parceria avança, a Nike, por meio da FISIA - distribuidora oficial da marca no Brasil, segue comprometida em oferecer a melhor inovação em vestuário esportivo e em amplificar a voz da comunidade corinthiana para continuar elevando a cultura e o legado do clube."