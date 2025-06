Lenda do basquetebol Michael Jordan tira férias em Portugal

© Getty Images

Muitas estrelas internacionais já se deixaram encantar pelos encantos de Portugal — e a mais recente foi Michael Jordan.

A lenda do basquete foi vista na cidade do Porto, como mostra uma publicação no X (antigo Twitter) que se tornou viral.

Na imagem, que você pode ver a seguir, o ex-atleta, de 62 anos, aparece descontraído em uma mesa ao ar livre, em dois momentos diferentes.

No entanto, ele não compartilhou nada sobre essa escapada nas redes sociais.

Michael Jordan esteve no Porto. A sério. pic.twitter.com/Dyob4v9J7e — B24 Dunk (@B24Dunk) June 1, 2025

