Oscar Piastri vence GP da Espanha e mantém liderança do Mundial

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A McLaren dominou o GP da Espanha, realizado neste domingo (1º), no circuito da Catalunha. O australiano Oscar Piastri triunfou, seguido por seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris. Completou o pódio o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.

"Foi um fim de semana muito bom, com um ritmo muito bom. Estou muito orgulhoso do que a gente fez no fim de semana", afirmou o vencedor. "Oscar fez uma corrida muito boa, eu não tinha o ritmo para conseguir superá-lo", observou o segundo colocado.

Com o resultado, Piastri chegou aos 186 pontos na temporada e ampliou sua vantagem na liderança da F1. A segunda colocação no Mundial é de Norris, com 176. A próxima corrida está marcada para 15 de junho, no Canadá.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, ainda em busca de seu primeiro ponto na principal categoria do automobilismo cruzou a linha de chegada em 12º lugar. Seu companheiro de Sauber, o alemão Nico Hülkenberg fez grande prova e conquistou a quinta posição.

Veja a classificação do GP de Espanha

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

5. Mico Hulkenberg (Sauber)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Isack Hadjar (Racing Bulls)

8. Pierre Gasly (Alpine)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Max Verstappen (Red Bull)

11. Liam Lawson (Racing Bulls)

12. Gabriel Bortoleto (Sauber)

13. Yuki Tsunoda (Red Bull)

14. Carlos Sainz (Williams)

15. Franco Colapinto (Alpine)

16. Esteban Ocon (Haas)

17. Oliver Bearman (Haas)

18. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

19. Alex Albon (Williams)