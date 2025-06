Jade Barbosa anuncia gravidez

© <p>Getty Images</p>

(FOLHAPRESS) - A ginasta Jade Barbosa está grávida. O anúncio foi feito na tarde deste domingo (1º) em suas redes sociais, em publicação com o marido Leandro Ferlini.

"A realização de mais um sonho está a caminho. Estamos muito felizes", escreveu ela.

No vídeo, Jade brinca com a escolha de figurinos que fizeram parte de sua carreira, até pegar uma peça infantil, na cor verde. Na sequência, o casal exibe uma foto do ultrassom do bebê e troca carinhos

Jade e Leandro se conheceram no Carnaval de 2019, de acordo com postagens da ginasta nas redes socias. Em setembro de 2024, se casaram no bairro de Higienópolis, em São Paulo.

A cerimônia foi realizada em um apartamento decorado para o evento, com flores em tons de amarelo e roxo, e contou com a presença de atletas como Flávia Saraiva e Rebeca Andrade.

Lideradas por Andrade, elas conquistaram a medalha de bronze por equipes da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris -feito inédito para a modalidade. A atleta do Flamengo também levou o ouro na Copa do Mundo de Ginástica Artística, em 2024.

