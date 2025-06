Al Nassr tenta segurar Cristiano Ronaldo e mira reforços de peso

O Al Nassr segue empenhado em renovar o contrato de Cristiano Ronaldo. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube saudita está fazendo todos os esforços para manter o craque português na equipe, mesmo sem a garantia de disputar a Liga dos Campeões da Ásia.

Como parte da estratégia para convencer o camisa 7 a permanecer, o clube estaria mirando reforços de peso, incluindo o colombiano Luis Díaz, do Liverpool, e o eslovaco David Hancko, zagueiro do Feyenoord. A ideia é mostrar ao capitão que o Al Nassr está disposto a investir forte para montar um elenco competitivo.

Recentemente, Cristiano Ronaldo publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais, sugerindo o fim de um ciclo com o clube, mas afirmando que "a história continua".

Na atual temporada, o atacante disputou 41 partidas com a camisa do Al Nassr, somando 35 gols e quatro assistências em todas as competições.

Al Nassr are set to present their plan to Cristiano Ronaldo hoping to get new deal sorted.



The club’s preparing changes to get Cristiano’s green light… and sign new contract to continue at Al Nassr.



Luis Diaz, David Hancko, world class midfielder and more targets have been…