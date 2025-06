Seleção Brasileira inicia preparação com 14 jogadores em São Paulo

© Rafael Ribeiro/CBF

Os primeiros jogadores convocados para a Seleção Brasileira chegaram a São Paulo na noite deste domingo (01) e já se apresentaram à comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti, que estreia no comando do time na próxima quinta-feira (05), diante do Equador, em Guayaquil, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Neste primeiro dia de apresentações, o treinador italiano recebeu 14 atletas: Vanderson, Bento, Richarlison, Alex Sandro, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Éderson, Alisson, Raphinha, Andreas Pereira, Antony, Gabriel Martinelli, Vinicius Jr. e Hugo Souza.

Ainda na madrugada desta segunda-feira (02), o meia-atacante Estêvão, do Palmeiras, deve se juntar ao grupo em São Paulo, reforçando o elenco para a rodada dupla de partidas – além do duelo contra o Equador, o Brasil encara o Paraguai no dia 10 de junho, na Neo Química Arena, em Itaquera.

Ancelotti também aguarda a chegada dos cinco convocados do Flamengo: Danilo, Léo Ortiz, Wesley, Alex Sandro e Gerson, que devem se apresentar pela manhã. Já Marquinhos e Beraldo, campeões da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, e Carlos Augusto, vice-campeão com a Inter de Milão, ainda não têm presença confirmada no treino desta segunda-feira, marcado para as 16h (horário de Brasília).

Antes de receber os jogadores, Ancelotti e sua comissão técnica assistiram ao empate sem gols entre Corinthians e Vitória, neste domingo, pela 11ª rodada do Camp

Novo ciclo, novas histórias! 🇧🇷

Recepção calorosa e muita expectativa no primeiro encontro dos nossos jogadores com o técnico Carlo Ancelotti. Começa uma nova era na Seleção Brasileira, com trabalho, união e o sonho de todos os brasileiros no coração!



Joilson Marcone /… pic.twitter.com/hDH3OPqhOc — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 2, 2025

