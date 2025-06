Djokovic alcança 100ª vitória em Roland Garros e avança às quartas

© <p>Shutterstock</p>

(UOL/FOLHAPRESS) - Novak Djokovic tornou-se, nesta segunda-feira, o segundo homem da história a vencer 100 partidas em Roland Garros. O tricampeão do torneio (2016, 2021 e 2023) alcançou o feito ao superar o britânico Cameron Norrie por 6/2, 6/3 e 6/2, garantindo mais uma participação nas quartas de final em Paris.

Além de Djokovic, apenas Rafael Nadal, campeão 14 vezes em Roland Garros, tem pelo menos 100 vitórias no slam do saibro. O espanhol é o recordista, com 112 triunfos. O torneio francês, aliás, é o evento em que o tenista sérvio tem mais vitórias, superando até seu número de triunfos (99) no Australian Open, onde levantou o troféu dez vezes.

Com a vitória desta segunda-feira (2), Djokovic, que tem 38 anos, tornou-se também o mais velho quadrifinalista de Roland Garros desde 1971, quando o húngaro Istvan Gulyas, então com 39 anos, ficou entre os oito melhores.

Em busca de um lugar nas semifinais, Djokovic vai enfrentar na sequência o alemão Alexander Zverev (#3 do mundo), que ficou pouco tempo em quadra nesta segunda-feira. Ele vencia o holandês Tallon Griekspoor por 6/4 e 3/0 quando o oponente abandonou a partida por causa de dores na região abdominal.

COMO ACONTECEU

Djokovic e Norrie trocaram quebras de saque nos games iniciais, mas o veterano, mais sólido do fundo de quadra, logo abriu 4/1 e fez valer sua consistência. Sem ceder break points e anotando mais uma quebra no oitavo game, Nole saiu na frente e fechou o set por 6/2.

A segunda parcial começou com um game muito ruim de Djokovic, que perdeu seu serviço e deixou Norrie abrir 2/0. Nole se reencontrou e devolveu a quebra para igualar a parcial em 2/2. O britânico manteve o set equilibrado até o oitavo game, mas voltou a perder o serviço no oitavo game e viu Djokovic abrir 2 sets a 0 pouco depois.

Norrie não mostrava armas para incomodar Djokovic consistentemente, e parecia abatido mentalmente quando o terceiro set começou. Com um par de erros não forçados, o britânico perdeu o saque logo no terceiro game. Depois disso, o veterano controlou o jogo até completar a vitória.