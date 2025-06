Palmeiras encara Universitário nas oitavas da Libertadores, e São Paulo pega Atlético Nacional

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa Libertadores definiu nesta segunda-feira (2) os confrontos das oitavas de final. O Palmeiras vai encarar o peruano Universitario, enquanto o São Paulo enfrentará os colombianos do Atlético Nacional. Haverá ainda um duelo brasileiro entre Flamengo e Internacional.

Atual campeão, o Botafogo encara a LDU, do Equador. O Fortaleza pega o Vélez, da Argentina. As partidas ainda não tiveram as datas definidas.



OITAVAS DA LIBERTADORES 2025

- Universitario (PER) x Palmeiras

- Atlético Nacional (COL) x São Paulo

- Flamengo x Internacional

- LDU (EQU) x Botafogo

- Fortaleza x Vélez (ARG)

- Libertad (PAR) x River Plate (ARG)

- Cerro Porteño (PAR) x Estudiantes (ARG)

- Peñarol (URU) x Racing (ARG)

São Paulo e Botafogo podem se enfrentar nas quartas. E um dos dois também poderá encarar na semifinal o Palmeiras. Antes disso, porém, caso passe das oitavas, o time de Abel Ferreira poderá ter o River Plate pelas quartas.

A final em jogo único da Libertadores está marcada para 29 de novembro, em Lima.