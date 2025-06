Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar pela primeira vez na Copa do Brasil

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram definidos em sorteio realizado na tarde de segunda-feira (2), na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Pela primeira vez na história da competição, haverá um duelo entre Corinthians e Palmeiras.

Os arquirrivais se enfrentam desde 1917, mas o encontro jamais ocorreu na Copa do Brasil. Eles medirão forças em datas que ainda serão confirmadas, nas semanas dos dias 30 de julho e 6 de agosto, com a primeira partida no estádio alvinegro e a segunda, no alviverde.

Corinthians e Palmeiras tiveram embate recente na decisão do Campeonato Paulista. A formação alvinegra venceu fora de casa, por 1 a 0, gol de Yuri Alberto, e conquistou o título com um 0 a 0 em Itaquera, com pênalti defendido por Hugo Souza.

No sorteio realizado nesta segunda, as 16 equipes que sobrevivem na Copa do Brasil não foram divididas em potes. Não havia direcionamento, e qualquer embate era possível. Assim, já nas oitavas, ocorrerá o duelo que decidiu a última edição do torneio, Flamengo x Atlético Mineiro.

Já o São Paulo enfrentará o Athletico Paranaense. Completam a lista as seguintes disputas: Retrô x Bahia, Fluminense x Internacional, CRB x Cruzeiro, CSA x Vasco

Confira os confrontos das oitavas de final

São Paulo x Athletico Paranaense*

Atlético Mineiro* x Flamengo

Retrô* x Bahia

Fluminense* x Internacional

CRB* x Cruzeiro

CSA x Vasco*

Corinthians x Palmeiras*

Bragantino* x Botafogo

Leia Também: Árbitro afastado por insultar Klopp tem nova e surpreendente carreira