'Era Ancelotti' começa com treino e conversas próximas com jogadores

A aguardada "Era Ancelotti" na Seleção Brasileira teve seu pontapé inicial na tarde desta segunda-feira (2), quando o técnico Carlo Ancelotti comandou seu primeiro treino no Centro de Treinamentos Joaquim Grava, casa do Corinthians. A imprensa acompanhou os 15 minutos iniciais da atividade, marcando o início da preparação para os próximos desafios nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Ancelotti demonstrou proximidade com os jogadores logo na chegada ao gramado. Ele foi visto em conversas com Casemiro, do Manchester United, e Raphinha, do Barcelona, além de um papo particular com Richarlison, atacante do Tottenham. Durante o aquecimento, o treinador italiano observou atentamente enquanto seus auxiliares passavam as instruções aos atletas.



Elenco incompleto e reforços da base

Para este primeiro contato em campo, Ancelotti não contou com o elenco completo. Jogadores que atuaram no domingo (1º) — Estêvão, do Palmeiras, e o quarteto flamenguista Danilo, Alex Sandro, Gerson e Léo Ortiz — realizaram trabalhos regenerativos à tarde.

Além disso, o trio Carlos Augusto (Inter de Milão), Marquinhos e Lucas Beraldo (ambos do Paris Saint-Germain) ainda não se juntou ao grupo, pois participaram da final da Liga dos Campeões no último sábado (31). Para completar a atividade, cinco jovens das categorias de base do Corinthians — Gama, Denner, Gustavo, Dieguinho e Luiz Gustavo Bahia — participaram do treinamento.



O próximo treino da Seleção está agendado para esta terça-feira (3), às 11h, novamente no CT do Corinthians. As sessões visam preparar a equipe para dois jogos importantes pelas Eliminatórias da próxima Copa do Mundo: o primeiro será contra o Equador, nesta quinta-feira (5), fora de casa, seguido pelo confronto com o Paraguai, na próxima terça-feira (10), na Neo Química Arena.

Atualmente, o Brasil ocupa a quarta colocação nas Eliminatórias, com 21 pontos. A Venezuela, primeira equipe fora da zona de classificação direta, está na sétima posição, com 15 pontos.

