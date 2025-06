Palmeiras afasta conselheiro acusado de assédio a menores de idade

© Getty Images

O Palmeiras decidiu afastar por um ano o conselheiro vitalício Celso Bellini, acusado de assediar menores de idade dentro da sede social do clube, em setembro de 2024. A medida foi aprovada nesta segunda-feira (2) pelo Conselho Deliberativo, com 186 votos favoráveis e apenas nove contrários.

A denúncia aponta que Bellini abordou cinco meninas e dois meninos em um elevador do clube, fazendo comentários inapropriados com conotação sexual. Um dos relatos diz que ele teria sugerido: “Bem que poderiam fazer uma brincadeirinha.”

Na época, a presidente do clube, Leila Pereira, determinou o afastamento preventivo de 90 dias e abriu uma sindicância para apurar os fatos. Embora o Ministério Público tenha arquivado o inquérito por não considerar que houve crime, já que não houve contato físico, o Palmeiras optou por manter a investigação interna.

Segundo a comissão responsável, Bellini feriu os artigos do Estatuto Social do clube que tratam da conduta ética, do decoro e da preservação de um ambiente seguro para os associados.

Essa é a primeira vez que um conselheiro do Palmeiras é punido por comportamento considerado inadequado contra associados dentro do espaço social do clube. A decisão sinaliza um posicionamento firme da instituição contra qualquer tipo de conduta desrespeitosa.



