Ter Stegen pode deixar o Barcelona rumo ao Al Hilal, da Arábia Saudita

© Getty Images

O goleiro Marc-André ter Stegen pode estar de saída do Barcelona. Segundo o jornal espanhol Sport, o arqueiro alemão está na mira do Al Hilal, da Arábia Saudita, que estuda reforçar sua meta com um nome de peso do futebol europeu.

A possível chegada de Joan Garcia, destaque do Espanyol, ao Barcelona deve abrir caminho para a saída de Ter Stegen, que passou boa parte da última temporada afastado por lesões. Com a reformulação promovida por Hansi Flick, novo técnico do clube catalão, o goleiro da seleção alemã – titular no amistoso contra Portugal – aparece entre os nomes negociáveis.

Apesar do forte interesse, o Al Hilal também avalia outras opções de peso para o gol: Ederson, do Manchester City, e Alisson, do Liverpool, também estão no radar do clube saudita.

Na atual temporada, Ter Stegen disputou apenas nove partidas pelo Barça e sofreu 11 gols, em um ano marcado por dificuldades físicas.

Leia Também: 'Era Ancelotti' começa com treino e conversas próximas com jogadores