Barcelona acerta princípio de acordo com Luis Díaz, do Liverpool

O Barcelona deu um passo importante para reforçar seu ataque e teria alcançado um princípio de acordo com o atacante colombiano Luis Díaz, atualmente no Liverpool. A informação é do jornal espanhol Mundo Deportivo, que afirmou nesta terça-feira (3) que o jogador já manifestou o desejo de deixar o clube inglês no próximo mercado de verão europeu.

Contratado pelo Liverpool junto ao Porto em janeiro de 2022, por cerca de 45 milhões de euros (com possíveis bônus que elevariam o valor a 60 milhões), Díaz tem vínculo com os Reds até junho de 2028. No entanto, de acordo com a publicação, o atleta já teria informado a diretoria que não tem interesse em renovar o contrato, como forma de pressionar por uma transferência.

O Liverpool, por sua vez, fixou o valor para liberar o jogador em aproximadamente 85 milhões de euros. Ainda segundo o jornal, a necessidade do clube inglês de fazer caixa para investir na contratação de Florian Wirtz, destaque do Bayer Leverkusen, pode facilitar a negociação com o Barça.



