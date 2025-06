Santos tenta segurar Gabriel Brazão e admite negociação por João Paulo

© Getty Images

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos não pretende negociar Gabriel Brazão, mas admite a possibilidade de vender João Paulo. O goleiro de 24 anos é um dos destaques do Peixe na temporada.

A diretoria conversa sobre vender Brazão apenas em caso de "proposta muito boa". Até agora, só sondagens apareceram. O clube tem 60% dos direitos econômicos.

O empresário do goleiro conversou com a direção e agora marcará um papo com Alexandre Mattos, novo CEO. O próprio estafe do atleta entende que a saída agora é difícil.

Um scout do Galatasaray (TUR) esteve no Brasil, enquanto Porto (POR) e Chelsea (ING) também fizeram sondagens aos empresários. Nenhuma oferta oficial, porém, está na mão do Santos.

Com a ideia de segurar Gabriel Brazão, João Paulo ficaria mais distante. O goleiro está incomodado com o status de reserva.

Aos 29 anos, João pensa em sair para ser titular. Cruzeiro e Fluminense fizeram sondagens recentes.

O Santos pensa na venda ou empréstimo de João Paulo caso Gabriel Brazão continue. Se João sair, o Peixe analisará uma reposição, já que o terceiro goleiro Diogenes divide opiniões no clube.