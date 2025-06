Al-Nassr promete reforços de peso para convencer CR7 a ficar; veja nomes

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Nassr prometeu reforços de peso a Cristiano Ronaldo para tentar convencê-lo a permanecer no clube. O Al-Nassr insiste pela renovação do craque português. Ele tem contrato só até o fim de junho e já deu sinais de que deve sair, inclusive sinalizando um 'fim de capítulo' nas redes sociais.

A ideia do Al-Nassr é contratar mais reforços de peso para se fortalecer na briga por títulos e assim convencer Cristiano Ronaldo a ficar. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola.

O Al-Nassr já tem dois nomes na mira. Um deles é o uruguaio Luis Díaz, atacante do Liverpool que, segundo o jornal espanhol "As", também interessa ao Barcelona. O outro é David Hancko, promessa do Feyenoord que atua na defesa. O clube saudita ainda pretende contratar um meia de nome. Resta saber se a promessa do Al-Nassr será suficiente para convencer Cristiano Ronaldo a continuar no clube.

Cristiano Ronaldo fez 35 gols pelo Al-Nassr em 2024/25. O desempenho do português, porém, não foi suficiente para o time saudita, que terminou a temporada sem títulos e sem vaga na próxima edição da Champions Asiática.

CR7 chegou ao Al-Nassr em 2023 e segue sem vencer o Campeonato Saudita ou a Champions Asiática, principais ambições da equipe. A única taça levantada pelo atacante português é a da Copa dos Campeões Árabes, em 2023.

Apesar das especulações envolvendo clubes brasileiros, Cristiano Ronaldo deverá disputar a Super Mundial de Clubes por um clube mexicano. O UOL apurou que ele não ficará no Al-Nassr e que a tendência é a de que a passagem seja curta e dure apenas o torneio, pois os planos a médio/longo prazo são os de voltar para a Arábia, onde capitaneará um projeto futurista encabeçado pelo governo.

O governo saudita vê CR7 como garoto-propaganda de um projeto que envolve mais de R$ 1 trilhão. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) negocia para ele atuar pelo Neom SC, clube que subiu para a Primeira Divisão do país nesta temporada e que representa a cidade homônima futurista que está sendo criada para ficar totalmente pronta na Copa do Mundo de 2034.