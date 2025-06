Fluminense tentou Neymar e Cristiano Ronaldo para o Mundial, diz presidente

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, afirmou que sondou as contratações de Neymar e Cristiano Ronaldo para a disputa do Super Mundial de Clubes, que ocorre neste mês.

Mário entrou em contato com o Santos por Neymar. Segundo ele, a ideia era fazer uma "parceria" onde o craque jogaria o Mundial pelo Fluminense e voltaria ao Santos caso optasse pela renovação do contrato.

Renato Gaúcho, inclusive, chegou a falar com Neymar, segundo o presidente. O camisa 10 teria pedido para que o clube conversasse com o seu pai, que gera a carreira do atleta.

Neymar descartou a possibilidade. Segundo Mario, o camisa 10 quer usar o período de pausa para o Mundial para tratar a parte física.

O Fluminense também sondou Cristiano Ronaldo. O português é jogador do Al-Nassr, que não vai disputar o Super Mundial, e tem futuro incerto no clube.

Mário tentou contato com Jorge Mendes, ex-agente de CR7. A sondagem não deu certo, uma vez que o astro português não quer jogar no Brasil no momento.

O Fluminense tem até o dia 10 deste mês para anunciar reforços visando o Mundial. Clubes que disputarão a competição ganharam uma "janela extra" para encorpar as equipes para o torneio.

