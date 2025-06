Jogador de 14 anos morre três dias após choque que esmagou o fígado

© Jeunesse Villenavaise

O clube francês Jeunesse Villenavaise, que disputa divisões inferiores do futebol nacional, confirmou nesta quarta-feira (4) a morte do jogador Ilann, de apenas 14 anos, vítima de um grave acidente durante uma partida.

Em nota emocionante publicada nas redes sociais, o clube lamentou a perda:

“É com o coração partido e a alma em silêncio que anunciamos o falecimento de Ilann, uma jovem pantera do clube. Não há palavras suficientes, não há frases fortes o bastante. Apenas o silêncio, as lágrimas e o amor. Hoje, o Jeunesse Villenavaise está de luto”, diz o comunicado.

A nota também presta solidariedade à família do garoto:

“Uma família, companheiros de equipe, professores e pais se unem na dor. À família e aos entes queridos de Ilann, enviamos nosso amor absoluto, sincero e incondicional. Ilann será para sempre um de nós. E fazemos uma promessa: nunca vamos esquecê-lo.”

Ilann se envolveu em um choque acidental com um adversário no último domingo (1º), durante a partida contra o Stade Bordelais. O impacto causou ferimentos graves no fígado, e o adolescente foi levado em estado crítico ao Hospital Universitário Central de Bordéus. Durante o trajeto, sofreu uma parada cardíaca, mas chegou a ser reanimado pela equipe médica. Três dias depois, no entanto, não resistiu aos ferimentos.

Leia Também: Ancelotti é capaz de desmontar problemas, afirma velho amigo Falcão