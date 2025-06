Abel Ferreira é o quarto técnico mais longevo do Super Mundial

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira está entre os dez técnicos mais longevos que disputarão o Super Mundial. O comandante do Palmeiras ocupa a quarta colocação.

Abel só está atrás de Diego Simeone (Atl. de Madri), Pep Guardiola (M. City) e Brian Schmetzer (Seattle Sounders). O técnico argentino comanda o time espanhol desde dezembro de 2011.

O português também é o único representante de uma equipe brasileira no top-10. Abel chegou ao Palmeiras em novembro de 2020 e tem contrato com o clube até o fim deste ano.

Já os clubes europeus dominam o ranking com cinco representantes. Além de Atlético de Madri e Manchester City, os comandantes de PSG (Luis Enrique), Chelsea (Enzo Maresca) e Bayern de Munique (Vicent Kompany) estão entre os dez mais longevos.

Por outro lado, o Super Mundial será o palco da estreia de treinadores, como Xabi Alonso, que assumiu o Real Madrid no mês passado após passagem vitoriosa pelo Bayer Leverkusen.



VEJA A LISTA

1 - Diego Simeone (ARG), desde 23/12/2011 no Atlético de Madrid

2 - Pep Guardiola (ESP), desde 01/07/2016 no Manchester City

3 - Brian Schmetzer (EUA), desde 26/07/2016 no Seattle Sounders FC

4 - Abel Ferreira (POR), desde 04/11/2020 no SE Palmeiras

5 - Albert Riera (ESP), desde 01/12/2021 no Auckland City FC

6 - Steven Cherundolo (EUA), desde 03/01/2022 no LAFC

7 - Luis Enrique (ESP), desde 05/07/2023 no Paris Saint-Germain

8 - Enzo Maresca (ITA), desde 01/07/2024 no Chelsea FC

9 - Vicent Kompany (BEL), desde 01/07/2024 no FC Bayern de Munique

10 - Pangon Kim (CDS), desde 28/07/2024 no Ulsan HD