Cristiano Ronaldo decide, Portugal cala Alemanha em 4 minutos e vai à final

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Portugal precisou de apenas quatro minutos -e Cristiano Ronaldo decisivo- para vencer a Alemanha por 2 a 1, de virada, na Allianz Arena, e avançar à final da Liga das Nações.

A Alemanha, em casa, saiu na frente com gol polêmico. Wirtz abriu o placar para os donos da casa no começo da etapa final em lance que teve o árbitro mantendo a decisão de campo mesmo após ir ao VAR para checar possível interferência de jogador impedido.

A virada portuguesa aconteceu em curto espaço de tempo e calou a Allianz Arena. Francisco Conceição deixou tudo igual aos 18, e Cristiano Ronaldo, aos 22, decidiu a classificação de Portugal à decisão. O estádio, que antes estava em festa, se calou.

Portugal vai encarar Espanha ou França na final da Liga das Nações. A outra seleção finalista será conhecida amanhã, a partir das 15h45 (de Brasília). A Alemanha esperará o derrotado para disputar o terceiro lugar.

A final da Liga das Nações será realizada no próximo domingo. A decisão também será disputada na Alemanha.

COMO FOI O JOGO

A Alemanha foi a campo com: Ter Stegen; Anton, Koch e Tah; Mittelstadt, Goretzka, Pavlovic e Kimmich; Woltemade, Wirtz e Sané. Portugal teve como titulares: Diogo Costa; João Neves, Rúben Dias, Piá e Nuno Mendes; Rúben Neves, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Trincão, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.

A Alemanha esteve mais perto do gol no primeiro tempo. A seleção da casa rondou mais a área adversária e deu trabalho para o goleiro Diogo Costa, que fez boas defesas em chutes de Goretzka, Wirtz e Woltemade. Do outro lado, Portugal apostou nos contra-ataques, porém só assustou em chute de Cristiano Ronaldo, que parou em defesa de Ter Stegen.

A superioridade se transformou em gol polêmico no segundo tempo. Kimmich alçou bola na área ainda com três minutos, e Wirtz completou de cabeça para o gol. Portugal se revoltou com uma possível interferência de Woltemade, que teria bloqueado Rúben Dias na jogada e estava impedido. O árbitro foi ao VAR, mas manteve a decisão de campo.

A virada de Portugal aconteceu em quatro minutos. Francisco Conceição, que havia acabado de entrar, marcou um golaço em chute de fora da área aos 18 e deixou tudo igual. Aos 22, Cristiano Ronaldo decidiu. O camisa 7 recebeu passe de Nuno Mendes dentro da área e, sem goleiro, empurrou para as redes.

A reação portuguesa deu ainda mais gás ao jogo. A Alemanha se lançou com tudo e deixou espaços para os contra-ataques portugueses. Em uma das subidas, Conceição quase fez o segundo. Do outro lado, Adeyemi recebeu pela esquerda, invadiu a área e parou na trave. Nos minutos finais, Ter Stegen evitou o terceiro gol português ao fazer dois milagres - um chute de Diogo Jota e outro em finalização de Conceição.