City não deve inscrever contratação mais cara de sua história para Mundial

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jack Grealish, contratação mais cara da história do Manchester City, deve ficar fora da disputa do Super Mundial, de acordo com a imprensa inglesa.

O atacante, que chegou ao clube em 2021 custando R$ 720 milhões, vive incerteza sobre seu futuro e pode ser negociado. A janela de transferências extra, especial do Super Mundial, está aberta.

A atual temporada foi a menos assídua de Grealish no City: ele atuou em apenas 32 jogos de 57 possíveis -metade deles como reserva.

Clube e jogador, ainda segundo a imprensa inglesa, acreditam que a participação no Super Mundial pode atrapalhar uma possível negociação. O atacante, que também faz parte da seleção inglesa, tem contrato até junho de 2027 com o time de Manchester.

O técnico Pep Guardiola já havia abordado a situação de Grealish na semana passada, logo após a despedida do City no Campeonato Inglês.

A lista oficial dos inscritos para o torneio nos EUA será divulgada nos próximos dias pelo City.