Ancelotti promete cantar Alejandro Sanz e Andrea Bocelli em trote da seleção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Soltar a voz durante o jantar com os jogadores da seleção brasileira na véspera de sua estreia não é algo que preocupa Carlo Ancelotti. À espera do tradicional trote promovido para os novatos da equipe, algo que normalmente é feito apenas para os jogadores, o treinador já até escolheu qual música pretende cantar.

"Não tenho medo de fazer isso [cantar]. Gosto de cantar. Tenho amigos italianos que cantam. Espanhóis também. Creio que todo mundo gosta de Alejandro Sanz e Andrea Bocelli. São meus amigos. Vou tentar cantar uma música deles", prometeu o comandante.

O ex-treinador do Real Madrid disse, ainda, que já à vontade no Brasil. Contou que já visitou alguns pontos turísticos do país, como o Cristo Redentor, e se divertiu ao falar sobre sua ansiedade para o primeiro jogo à frente da equipe canarinho.

"Eu gostei muito [de fazer turismo]. É a minha primeira vez com mais tempo no Brasil. Estive uma vez em Fortaleza para uma partida, mas nunca no Rio. Fiquei encantado e gostei muito desde o Cristo Redentor, a recepção das pessoas, os estádios, o futebol brasileiro...", enumerou.

"Até agora, foi tudo perfeito! Vamos ver amanhã [quinta-feira)...", divertiu-se Ancelotti, como se esperasse por um bom resultado diante do Equador, pelas Eliminatórias, para manter o clima de lua de mel. O duelo será às 20h (de Brasília), em Guayaquil.

Mesmo disposto a conquistar a torcida, o técnico só não quis fazer uma média e revelar a sua primeira escalação. "[Dizer] os 11 iniciais me parece demais. Prefiro falar antes com os jogadores. Eles saberão amanhã de manhã", comentou.