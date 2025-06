Atleta vence prova de 100m com barreiras mesmo após tropeçar e cruzar a linha com cambalhotas

© Reprodução / X

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma das finais mais aguardadas do Campeonato Estadual Júnior de Atletismo, em Eugene, Oregon, Estados Unidos, os 100 metros com barreiras feminino levantou o público do estádio local. Tudo por causa da performance da atleta Brooklyn Anderson. Ela venceu a prova após tropeçar na última barreira e ainda cruzar a linha de chegada com cambalhotas.

Aluna da Thurston High School, Brooklyn liderou os 100 metros com barreiras desde a largada e, na arrancada final, tropeçou e começou a rolar na pista durante o trecho final, finalizando com o tempo de 14,93 segundos. Em poucas horas, o vídeo viralizou nas redes sociais.

Anderson, que também levou para casa duas medalhas de bronze – uma no salto em distância e outra nos 100 metros rasos -explicou a "tática" usada para vencer a prova: "Lembrei-me da minha época de ginasta. Não sabia o quão perto os outros estavam, então continuei", contou no caminho ao pódio.