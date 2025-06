Djokovic vira sobre Zverev em Roland Garros e fará 51ª semi em grand slams

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pela 51ª vez, Novak Djokovic vai disputar uma semifinal em um torneio do grand slam. Recordista absoluto no quesito, o veterano de 38 anos, ex-número 1 do mundo e tricampeão de Roland Garros, ampliou sua marca nesta quarta-feira ao derrotar de virada o alemão Alexander Zverev na Quadra Philippe Chatrier: 4/6, 6/3, 6/2 e 6/4.

Em busca de seu quarto título no saibro de Paris e de seu 25º título de slam, Djokovic vai enfrentar na sexta-feira o italiano Jannik Sinner, atual líder do ranking mundial, que também avançou hoje ao bater o cazaque Alexander Bublik. O sérvio tenta se tornar de forma isolada o maior campeão de slams em simples da história. Atualmente, ele divide o recorde de 24 conquistas com a australiana Margaret Court.

Djokovic não perde em Roland Garros desde 2022, quando foi superado por Rafael Nadal nas quartas de final. Desde então, foi campeão do torneio em 2023, abandonou por lesão a edição de 2024 - mas sem perder - e conquistou a medalha de ouro nas simples nos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Zverev abriu a partida mais sólido, anotando uma quebra de saque já no primeiro game, quando Djokovic cometeu dois erros não forçados. O alemão também sacava bem e dava poucas chances ao sérvio. O veterano, porém, teve uma chance de quebra no oitavo game, mas Sascha foi brilhante ao vencer um rali de 29 bolas para se salvar. Dois pontos depois, Zverev confirmou o serviço e fez 5/3. Mais tarde, com um ace, fechou a parcial em 6/4.

Djokovic conseguiu sua primeira quebra no quarto game do segundo set, quando Zverev, em seu primeiro momento ruim no jogo, cometeu quatro erros não forçados. Nole abriu 4/1 logo na sequência, depois de salvar-se de um break point. Foi, entretanto, a única chance real do alemão em toda a parcial. O ex-número 1 manteve sua dianteira até fazer 6/3 e igualar a partida.

Zverev seguia investindo em longas trocas de bola e se mostrava à vontade no fundo de quadra. Aos poucos, contudo, Djokovic foi usando mais slices e curtinhas. E foi assim que o sérvio conseguiu a primeira quebra do terceiro set, que veio no quinto game. Nole tirou o opoente de sua zona de conforto e deslanchou no placar, anotando mais uma quebra no oitavo game e fechando o set em seguida por 6/3.

Quando o quarto set começou, Djokovic já era o senhor da partida e ditava o ritmo. Zverev já não conseguia nem mais levar vantagem consistentemente do fundo de quadra, enquanto Nole seguia variando seus golpes. A primeira quebra veio já no game inicial, e o sérvio abriu 2/0 em pouco tempo. Sascha teve uma chance de se recuperar quando, após um erro do veterano, conquistou um break point no sexto game. Djokovic, porém, se salvou ao vencer um rali de 41 bolas após defender dois smashes de Zverev. Foi a troca de bolas mais longa do jogo e, na prática, a última chance real do alemão.