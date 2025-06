Jornalista britânico conta como Michael Schumacher está vivendo

© Getty Images

Cerca de 11 anos e meio depois de um acidente grave enquanto praticava esqui, Michael Schumacher mantém-se longe dos olhares do público. Mas como está o seu estado de saúde?

As atualizações oficiais da família foram sempre escassas ao optar-se por manter a privacidade, sabendo-se pouco mais além do fato de estar vivo. De acordo com a Reuters, a esposa, Corinna, disse em 2021 em um documentário da Netflix que o marido estava "diferente, mas aqui", sem dar detalhes.

Do Reino Unido, chega agora uma atualização (não oficial) sobre Schumacher. Vem de Craig Scarborough, que durante o seu vasto percurso cobrindo a Fórmula 1 entrevistou várias vezes o sete vezes campeão do mundo.

Segundo o Daily Mail, o jornalista afirmou ao The Sun: "Falei com alguém que lhe é muito, muito próximo, e simplesmente explicaram que não ouviríamos mais nada dele. Ele está em uma posição confortável, na medida do possível no estado de saúde dele".

Leia Também: Ancelotti promete cantar Alejandro Sanz e Andrea Bocelli em trote da seleção