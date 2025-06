Flamengo vê Mundial como vitrine a Wesley, mas Varela surge como sombra

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo vê em Wesley o ativo com maior potencial de venda no atual elenco. Disposto a negociá-lo caso o clube interessado chegue nos valores pretendidos, o Rubro-Negro avalia a Copa do Mundo de Clubes da Fifa como uma oportunidade de vitrine ao lateral-direito, apesar da sombra de Varela ser cada vez maior na equipe do técnico Filipe Luís.

FLAMENGO QUER MAIS DE R$ 225 MILHÕES

Desde o ano passado o Flamengo tem recebido propostas da Europa por Wesley. Todas foram recusadas, incluindo a mais tentadora, do Zenit, da Rússia, por cerca de 25 milhões de euros (quase R$ 159 milhões na cotação atual).

O Rubro-Negro acredita que consegue vendê-lo por algo entre 35 a 40 milhões de euros (R$ 225 milhões a R$ 257 milhões), mas ainda não recebeu nenhuma oferta nestes valores.

Em todo o caso, a diretoria conta com essa venda em seu orçamento. Justamente por isso, o mercado de laterais-direitos já tem sido analisado para uma eventual reposição na janela de transferências.

Wesley e estafe têm preferência pela Premier League. Eles entendem que seu estilo de jogo encaixa mais no Campeonato Inglês. Uma segunda opção é o Campeonato Espanhol.

VARELA VIRA AMEAÇA À TITULARIDADE

Enquanto vê seu nome ser especulado na Europa, Wesley ganha uma sombra cada vez maior de Varela. O uruguaio tem feito boas atuações nesta temporada e sua polivalência tem encantado o técnico Filipe Luís.

Além da posição de origem, Varela já atuou como lateral-esquerdo e volante, algo que tem feito o treinador rasgar elogios.

"O Varela é um lateral completo. Não tem o mesmo físico que o Wesley, são outras características. Ele sabe defender e atacar. Ele casa com o jogo que for, existem jogos que vai atacar mais e outros que vai atacar menos. O importante para mim é que ele é completo, é bom em todas as fases do jogo. Além de ser um líder no vestiário, é um cara sensacional de se trabalhar. Fico muito feliz de ele ter superado a perda da mãe dele e estar aqui para trabalhar conosco", disse Filipe Luís.

WESLEY INICIA NO BANCO NA SELEÇÃO

Wesley terá mais uma grande vitrine com a seleção brasileira. O jogador foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Este é o segundo período de Wesley com a seleção brasileira principal. Anteriormente ele foi convocado para os jogos contra Colômbia e Argentina, também pelas Eliminatórias, e atuou nas duas partidas.