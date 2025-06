Rafaela Silva disputa 1º Mundial de Judô em outra categoria: 'Novos sonhos'

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A caminhada rumo às Olimpíadas de Los Angeles em 2028 representa um recomeço para a campeã olímpica Rafaela Silva. Neste mês de junho, a judoca embarca para Budapeste para disputar seu primeiro Campeonato Mundial como a atleta mais experiente da seleção feminina e numa nova categoria, o meio-médio (- 63 kg).

Bicampeã mundial no - 57 kg, Rafaela Silva decidiu mudar de categoria para dar fim a um incômodo que passou a sentir ao praticar sua maior paixão. A atleta exaltou que sempre foi movida a desafios no judô, mas todo o processo de perda de peso antes das competições estava tirando o seu brilho nos olhos.

"Eu tinha muito desejo de competir, de continuar por, pelo menos, mais um ciclo olímpico. Só que quando pensava na competição, eu sabia que eu tinha que perder peso. Era algo que estava mexendo muito comigo. Então pensei que se quisesse entregar o meu melhor judô -e eu sei que eu posso- mirando 2028, eu precisaria fazer uma troca. Foi assim que a gente decidiu começar tudo do zero e subir de categoria em busca dessa nova classificação olímpica", diz Rafaela à reportagem.

A atleta ainda está se adaptando aos adversários e treinando para dar seu melhor no Mundial que acontece entre 13 e 20 de junho. Em contrapartida, Rafaela já está sentindo-se muito melhor com a dieta da nova categoria.

"Durante muitos anos eu viajava até o Japão, muitas horas de voo, eu não conseguia tomar um copo d'água ou comer uma barrinha, porque tinha que chegar num dia e pesar no outro. nesta quinta-feira (05), eu tenho tranquilidade de poder jantar, almoçar no aeroporto, fazer conexão e ter uma refeição. Às vezes, até parece que eu estou fazendo uma viagem em família e não em competição", afirma Rafaela.

No início, Rafaela Silva até sentiu falta da adrenalina, porque acabou ficando tranquila demais. Afinal, foram mais de 10 anos se preocupando com a perda de peso antes de entrar no tatame em qualquer competição.

"Podia competir, sorrir, comer, mas parecia que eu não estava indo de fato competir. Então eu tive que mudar esse meu pensamento. Hoje eu estou feliz, eu consigo comer, eu consigo treinar e é isso. Essa é a Rafaela."

VOLTA POR CIMA EM PARIS

Nas Olimpíadas de Paris, Rafaela comoveu o Brasil após acabar derrotada na disputa do bronze no individual. Dias depois, a judoca deu a volta por cima na competição por equipes mistas ao vencer todas as suas quatro lutas e ganhar também no Golden Score, que garantiu o bronze brasileiro depois do empate por 3 a 3 com a Itália.

"Foi bem difícil. Eu fiquei uns dois dias no quarto, não estava me comunicando com ninguém, as pessoas tentando contato, mas eu fiquei no meu mundo tentando digerir o meu desempenho na competição. Mas quando eu saía para as refeições na Vila, ia com a equipe. Sabíamos do objetivo de cada um, que era sair daquela Olimpíada de Paris com uma medalha", diz a atleta.

"Fomos nos fortalecendo ao longo dos dias até chegar à competição por equipe. A gente sabia o quão preparado o Brasil foi para esses Jogos Olímpicos e o quanto a gente merecia essa medalha. Então, foi uma das coisas que me motivou a seguir e representar o Brasil. É uma alegria gigantesca."