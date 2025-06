Sabalenka destrona Iga e vai à final de Roland Garros

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - Após três anos de reinado ininterrupto de Iga Swiatek, Roland Garros terá uma campeã diferente. A polonesa, que também foi campeã do torneio em 2020, foi derrotada nesta quinta-feira, nas semifinais, pela atual número 1 do mundo, Aryna Sabalenka. A bielorrussa entrou em quadra arrasadora e, depois de perder o segundo set, foi muito superior na reta final. No fim, por 7/ 6 , 4/6 e 6/0, colocou ponto final na invencibilidade de 26 jogos da polonesa no torneio francês.

Semifinalista em 2023, quando perdeu de virada para Karolina Muchova, e quadrifinalista no ano passado, quando tombou diante de Mirra Andreeva, Sabalenka alcança a decisão de Roland Garros pela primeira vez na carreira. Favorita ao título nas casas de apostas, a bielorrussa vem em uma grande sequência no saibro, tendo vencido 15 de seus últimos 16 jogos no saibro. Nesse período, foi campeã do WTA 1000 de Madri e quadrifinalista do WTA 1000 de Roma, onde perdeu para a chinesa Qinwen Zheng.

Em busca de seu quarto título de slam (foi campeã no US Open em 2024 e no Australian Open em 2023 e 2024), Sabalenka agora espera para conhecer sua adversária na final de Roland Garros. A segunda semifinal do torneio coloca frente a frente a número 2 do mundo, Coco Gauff, e a convidada francesa Lois Boisson, #361 do ranking, grande surpresa do evento.

COMO ACONTECEU

Sabalenka abriu o jogo com duas ótimas devoluções que forçaram erros de Iga.

A polonesa, então, cometeu uma dupla falta e perdeu o saque logo no primeiro game. A bielorrussa seguiu pressionando o segundo saque da tetracampeã e forçou mais erros que levaram a uma nova quebra no terceiro game. Iga até devolveu uma das quebras com belos pontos do fundo de quadra, mas seu saque seguia vulnerável, e Sabalenka voltou a quebrá-la no quinto game, o que deixou o placar em 4/1. Iga, então, reagiu, ganhando a maioria dos ralis do fundo de quadra. A polonesa confirmou seu saque pela primeira vez no jogo e quebrou Sabalenka mais duas vezes, o que deixou o placar em 4/4. No fim, um tie-break quase perfeito de Sabalenka fez a diferença: 7/ 6 .

As devoluções continuavam levando vantagem, mas Iga confirmou seu serviço primeiro no segundo set e abriu 3/1 de vantagem. Sabalenka lutou e tentou variar o jogo com curtinhas, mas não teve o sucesso desejado. A tetracampeã de Roland Garros foi mais consistente, encontrou as respostas e sacou melhor do que vinha fazendo no primeiro set. Assim, manteve a vantagem e, sem ceder break points por quatro games seguidos, fechou a parcial por 6/4, forçando o terceiro set.

Sabalenka voltou à carga no terceiro set e aproveitou dois erros não forçados de Iga para atacar e converter um break point logo no segundo game. Com ótimos saques, abriu 3/0 pouco depois. A tetracampeã não conseguiu manter o nível alto do segundo set, e a bielorrussa aproveitou para disparar na frente. Com mais uma quebra no quarto game, Aryna fez 4/0 e não olhou mais para trás.