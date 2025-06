Coreia do Sul vence, vai à Copa e também garante vaga inédita à Jordânia

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Coreia do Sul e Jordânia estão na Copa do Mundo de 2026. As seleções venceram Iraque e Omã, respectivamente, nesta quinta-feira (5), e garantiram suas vagas para a competição do ano que vem.

A Jordânia fez sua parte primeiro. A seleção foi até Omã e venceu os donos da casa por 3 a 0. O resultado, por si só, ainda não garantia a vaga. Era preciso que a Coreia do Sul vencesse o Iraque fora de casa.

A Coreia do Sul fez a sua parte, se classificou e também levou a Jordânia. Os sul-coreanos bateram o Iraque por 2 a 0. O empate já bastava para a classificação, mas manteria a outra vaga direta do grupo para a Copa em aberto.

A Jordânia irá à sua primeira Copa do Mundo. A Coreia do Sul, por outro lado, irá para a sua 12ª participação na competição.

A Jordânia não será a única seleção estreante na Copa do Mundo do ano que vem. Mais cedo, o Uzbequistão empatou com os Emirados Árabes Unidos e garantiu sua vaga pela primeira vez na história.



QUEM JÁ ESTÁ NA COPA?

Estados Unidos (país-sede)

Canadá (país-sede)

México (país-sede)

Argentina (América do Sul)

Japão (Ásia)

Irã (Ásia)

Coreia do Sul (Ásia)

Uzbequistão (Ásia)

Jordânia (Ásia)

Nova Zelândia (Oceania)