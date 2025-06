Oficial: há mais um treinador português chegando ao Brasil

© Athletic Club Futebol

O Athletic Club de Minas Gerais oficializou, esta quinta-feira (5), a contratação de Rui Duarte, que passa a ser o quinto treinador português a assumir funções atualmente no Brasil.

Poucas horas após o anúncio da saída de António Oliveira do Sport do Recife, o treinador ex-Sporting de Braga acabou abraçando o projeto da segunda divisão do futebol brasileiro.

O Atheletic, vale lembrar, segue no 19.º posto da competição, com apenas duas vitórias em dez rodadas realizadas.

Vale destacar que Abel Ferreira (Palmeiras), Renato Paiva (Botafogo) e Leonardo Jardim (Cruzeiro) encontram-se na Serie A do Brasileirão, enquanto Filipe Gouveia orienta o Brusque, da Serie C.

.

