Casemiro esquece 'promessa vazia' de Dorival e põe Ancelotti em pedestal

© Getty

GUAYAQUIL, EQUADOR (UOL/FOLHAPRESS) - No dia 1º de março de 2024, Dorival Jr anunciou sua primeira convocação e falou o nome de Casemiro, do Manchester United, nela. Só que o volante acabou cortado e nunca mais voltou. Agora, novamente chamado, fez questão de enaltecer Carlo Ancelotti.

"Uma alegria imensa voltar, voltar bem. Ter a sensação de ser escolhido pelo treinador, voltar com um treinador dessa grandeza... quando um treinador te escolhe, você tem que valorizar. É importante, muito feliz. É emocionante estar de volta, vestir essa camiseta que todo jogador sonha estar. Fico muito feliz."

Depois do corte por lesão, Casemiro esteve na concentração da seleção brasileira antes do primeiro amistoso da era Dorival Jr. O volante foi até Londres antes do jogo contra a Inglaterra.

O jogador teve algumas conversas com a comissão técnica de Dorival Jr, e ouviu que estava nos planos para o ciclo. Casemiro tinha ficado fora da última lista de Fernando Diniz e não atuava pela seleção brasileira desde outubro de 2023, contra o Uruguai.

O volante era capitão do time e esperava liderar mais um ciclo de Copa do Mundo, mas se viu longe da seleção: ele nunca mais foi convocado por Dorival Jr.

Quando Carlo Ancelotti voltou a negociar com a seleção brasileira, uma das primeiras coisas que o italiano fez foi entrar em contato com Casemiro. O volante que ganhou tudo com o treinador no Real Madrid se tornou o 'informante' de Ancelotti, contando tudo sobre a seleção brasileira.

Na primeira convocação, lá estava ele novamente na lista: Casemiro voltou à seleção e já como titular. Ancelotti, porém, preferiu manter Marquinhos como capitão - como é no PSG e recentemente levantou a taça da Champions League.

A fala de Casemiro na saída do gramado não é uma cutucada direta ao antigo treinador da seleção brasileira, mas uma valorização para quem voltou a convocá-lo para a seleção brasileira. Se o volante é o homem de confiança de Ancelotti, para Casemiro o italiano também está em um pedestal como técnico e ser humano.

"Totalmente humilde, até demais pela grandeza que ele é. Totalmente aberto a conversa. Não vou nem entrar no mérito do quanto entende de futebol porque não preciso falar. Excelente pessoa, escuta os jogadores, tem a mente aberta, pergunta para nós até mesmo extracampo. São pessoas no futebol que temos que valorizar."