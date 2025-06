Argentina sobra, é 'campeã' e deixa Chile quase fora da Copa

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As Eliminatórias Sul-Americanas têm uma "campeã": a Argentina. Fora de casa, a seleção de Messi venceu o Chile por 1 a 0, nesta sexta-feira (06), no Estádio Nacional, e conquistou o título simbólico com três rodadas de antecedência.

Julián Álvarez marcou o gol do jogo. O atacante deu uma cavadinha ainda no primeiro tempo para balançar as redes.

Messi começou o jogo no banco. O camisa 10 entrou aos 12 minutos do segundo tempo e criou duas boas oportunidades.

A Argentina chegou aos 34 pontos e não pode mais ser alcançada por outra seleção. Equador e Paraguai, que vêm atrás - ambos com 24 - só podem chegar aos 33.

O Chile está quase fora da Copa do Mundo. A seleção é lanterna das Eliminatórias, com 10 pontos, e já não alcança nenhuma vaga direta ao Mundial. Resta brigar pela classificação para a repescagem. A Venezuela, com 15 pontos, ocupa a posição no momento. Há ainda nove em jogo.

As seleções voltam a campo na próxima terça-feira. A Argentina recebe a Colômbia, às 21h (de Brasília), e o Chile visita a Bolívia, às 18h. Os dois jogos valem pela 16ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.



COMO FOI O JOGO

A Argentina foi dona do primeiro tempo. Mesmo classificada, fora de casa e sem Messi, a seleção argentina se impôs e saiu vencedora nos 45 minutos iniciais. Exceto por um chute de Alexis Sánchez, o Chile pouco criou - e acabou punido. O gol de Julián Álvarez saiu em contra-ataque veloz puxado por Almada e que terminou em cavadinha. Em vantagem, a Albiceleste não abriu mão do domínio e controlou as ações até o intervalo.

O Chile causou perigo no segundo tempo. A seleção da casa melhorou ao longo da segunda etapa e teve boas chances - quase todas elas com Cepeda. Do outro lado, a Argentina melhorou quando Messi teve a chance de criar, mas nada que tenha sido o suficiente para o segundo gol. O Chile ainda tentou uma pressão nos minutos finais, porém saiu sem nada.

LANCES IMPORTANTES E GOLS

Quase o primeiro! A Argentina saiu jogando mal, e Alexis Sánchez ficou com a bola. O medalhão chileno soltou o pé, mas Martínez caiu no canto direito e conseguiu fazer a defesa.

Argentina na frente: 1 a 0. Almada puxou contra-ataque do campo de defesa, invadiu o setor ofensivo e tocou em profundidade para Álvarez, que deu uma cavadinha e não deu chances de defesa a Cortés.

Cortés faz boa defesa. Simeone arrancou pelo lado esquerdo e rolou para Almada. O ex-Botafogo finalizou cruzado, de primeira, mas Cortés caiu bem para defender em dois tempos.

Dibu Martínez duas vezes. O goleiro argentino apareceu bem no começo do segundo tempo em duas oportunidades. Na primeira, espalmou bomba de Cepeda de fora da área. Na segunda, parou chute de Altamirano no canto direito após sobra de bola na área.

Na trave! Cepeda levou perigo aos 18 do segundo tempo. O atacante teve espaço próximo à área e bateu firme. A bola desviou e explodiu na trave da Argentina.

Perdeu! Cepeda apareceu livre na segunda trave após cruzamento vindo da esquerda. O atacante tentou finalizar de primeira, quase da entrada da pequena área, e mandou para fora.

Messi fica no quase. O camisa 10 teve falta para cobrar perto da área chilena. Ele tentou encobrir a barreira, até conseguiu, mas Cortés fez defesa segura.

Inacreditável! Messi deixou Simeone cara a cara com Cortés. O atacante foi travado pelo goleiro na finalização, mas ficou com a sobra. Mesmo sem o goleiro pela frente, ele finalizou para fora.

Salva Martínez! O Chile teve falta para cobrar perto do bico direito da área argentina. Núñez bateu firme, fechado, mas Emiliano Martínez fechou bem o canto e defendeu.

FICHA TÉCNICA

CHILE 0 X 1 ARGENTINA

Data e horário: 5 de junho de 2025, às 20h (de Brasília)

Competição: 15ª rodada das Eliminatórias para a Copa

Local: Estádio Nacional, em Santiago (CHI)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Gols: Julián Álvarez (15'/1°T)

Cartões amarelos: Vidal, Cepeda, Maripán, Cortés (CHL), Tagliafico, Romero (ARG)

Chile: Cortés; Loyola (Hormazábal), Suazo, Echeverria e Maripán; Sierralta, Vidal (Altamirano) e Pizarro (Núñez); Alexis Sánchez (Dávila), Cepeda e Osorio (Aravena). T.: Ricardo Gareca

Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Balerdi (Medina) e Tagliafico; Palacios, De Paul e Nico Paz (Messi); Simeone (Mastantuono), Almada (Foyth) e Julián Álvarez (Ángel Corrêa). T.: Lionel Scaloni