Ex-Arsenal é condenado a 4 anos de prisão por contrabando de cannabis

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jay Emmanuel Thomas, ex-meia do Arsenal, foi condenado a quatro anos de prisão por participação em um esquema de contrabando de cannabis.

O jogador de 34 anos chegou a negar o envolvimento no caso, mas se declarou culpado em uma audiência no início de maio. Ele está preso desde setembro de 2024.

A prisão de Thomas se deu após a namorada dele e uma amiga dela serem flagradas com 60 kg de cannabis -distribuídas em quatro malas - no aeroporto de Stansted, em Londres. Elas desembarcavam de um voo vindo de Bangkok.

De acordo com a Agência Nacional do Crime do Reino Unido - NCA, na sigla em inglês -, Thomas recrutou as duas mulheres para viajar à Tailândia. Acredita-se que ele agia como um intermediário entre traficantes tailandeses e ingleses.

Thomas chegou ao Arsenal com oito anos de idade e passou pela base até chegar aos profissionais, em 2009. Porém, fez apenas cinco jogos pelo time principal e depois passou a rodar por clubes de País de Gales e da Inglaterra, como Cardiff, Blackpool e Queens Park Rangers.