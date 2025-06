Árbitros usarão câmeras corporais no Mundial de Clubes da Fifa

© REUTERS/Henry Romero

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou nesta sexta-feira (6) novidades tecnológicas para o Mundial de Clubes, que começa no próximo dia 14, nos Estados Unidos. A principal delas será voltada para os árbitros, que vão usar câmeras corporais durante as partidas.

As imagens serão exibidas ao vivo aos torcedores pelas emissores donas dos direitos de transmissão. A ideia é oferecer uma nova experiência durante os jogos.

A entidade também vai adotar uma prática que vinha sendo utilizada em algumas competições nacionais, ao mostrar no telão dos estádios as imagens apresentadas ao árbitro pela cabine do VAR no momento em que o juiz de uma partida for revisar um lance no vídeo.

Também já presente em alguns torneios, o impedimento semiautomático será usado no Mundial. Um chip na bola, câmeras devidamente posicionadas e o uso de inteligência artificial ajudarão os árbitros a checar lances de impedimentos ao longo dos jogos.

Durante as partidas, as comissões técnicas não usarão mais o tradicional papel para sinalizar uma substituição para o quarto árbitro. Agora, cada equipe receberá um tablet, com o qual fará a solicitação de substituição, indicando quem vai entrar e quem vai sair.

"A Fifa se orgulha de seu histórico de inovação em seus torneios de elite, e a Copa do Mundo de Clubes da dará continuidade a essa tendência. Com os melhores times do mundo competindo pelo título, faz sentido que essas inovações revolucionárias sejam exibidas em um torneio tão prestigioso", explicou o secretário-geral da entidade, Mattias Grafström.