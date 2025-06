Guardiola pede "desculpa" a Lamine Yamal: "Não haverá ninguém como Messi"

© Getty Images

Pep Guardiola concedeu, nesta sexta-feira, uma longa entrevista à plataforma de streaming DAZN, na qual fez grandes elogios a Lamine Yamal... mas recusou qualquer tipo de comparação com Lionel Messi, jogador que treinou no Barcelona.

"É surpreendente tudo o que as pessoas dizem, e é verdade. Você só adquire esse tipo de maturidade aos 24 ou 25 anos. Às vezes, parece que, com um jogador com tanto talento, é preciso arriscar em todas as jogadas. Em cada lance, é como se tivesse que acertar uma cesta de três pontos, como o [Stephen] Curry, mas não é assim", começou dizendo.

"Ele chega, dá um toque na bola e, agora, descansa por três minutos. Depois volta, dá outro toque. Agora, conduz um pouco e passa de novo. ‘Eu vou ganhar o jogo’. Isso tem a ver com a percepção do jogo... É bastante surpreendente", continuou o técnico do Manchester City.

"A verdade é que nós, no Barcelona, tivemos muita sorte por encontrar, de novo, um garoto com visão. Não vou dizer que ele é como o Leo. Peço muitas desculpas, mas, para mim, nunca vai existir ninguém, ninguém, ninguém no mundo como o argentino. É impossível", concluiu.

