Ancelotti fez questão de convocar zagueiro após se impressionar pelo Real

EDER TRASKINI, LUCAS PERAZOLLI E THIAGO ARANTES

SÃO PAULO, SP, SANTOS, SP, E BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Carlo Ancelotti não se surpreendeu com a boa atuação de Alexsander Ribeiro no empate por 0 a 0 entre Brasil e Equador.

Ancelotti fez questão de convocar Alexsander. Esse foi um nome bancado pelo treinador italiano.

O técnico aceitou sugestões dos dirigentes Rodrigo Caetano e Juan, mas Alexsander Ribeiro foi uma exigência dele. Uma convocação autoral.

O novo comandante não conhecia direito alguns atletas do futebol brasileiro, mas Alex sempre esteve no seu radar. Mesmo antes do "sim" para a CBF.

O motivo foi a vitória do Lille por 1 a 0 sobre o Real Madrid, em outubro de 2024, pela Liga dos Campeões. O zagueiro foi um dos destaques em campo e anulou o ataque do Real.

Na pré-lista contra Colômbia e Argentina, Alexsandro Ribeiro acabou sendo convocado e se tornou titular. Ele foi bem diante do Equador e deve continuar no time contra o Paraguai, terça-feira, na Neo Química Arena.

O bom desempenho na temporada, somado com a estreia na seleção, deve agitar o mercado da bola. O Lille dificilmente conseguirá manter o defensor de 25 anos.

DO LIXO À SELEÇÃO

Alexsandro Ribeiro trabalhou como catador de lixo em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ele faz visitas frequentes ao local onde cresceu para ajudar os moradores.

O zagueiro jogou na base do Flamengo, mas acabou dispensado e recebeu muitos "não" no futebol brasileiro. A saída foi encarar a Europa.

Após um ano e meio de indefinição, Alex ganhou uma chance no Praiense, da quarta divisão de Portugal. Léo Percovich, ex-treinador da base do Fluminense, fez essa ponte.

Do Praiense, o defensor passou pelo Amora e chegou ao Chaves, clube mais conhecido em Portugal. O bom futebol o levou ao Lille em 2022.