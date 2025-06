Franck Ribéry ataca Cristiano Ronaldo sobre Bola de Ouro

© Getty Images

Franck Ribéry usou as redes sociais, neste sábado, para alfinetar Cristiano Ronaldo, que defendeu a legitimidade de Vitinha estar na disputa pela Bola de Ouro ao usar como argumento a conquista da Liga dos Campeões.

O ex-atacante francês aproveitou o momento para, em um story publicado em sua conta no Instagram, questionar as declarações de CR7, lembrando que, em 2013, venceu diversos títulos com o Bayern de Munique… mas acabou superado pelo português na corrida pelo prêmio.

“Então tem que ganhar a Liga dos Campeões para ganhar a Bola de Ouro?”, escreveu Ribéry, adicionando ainda três emojis chorando de rir, numa clara ironia às palavras do capitão da seleção portuguesa. Em 2013, o francês conquistou a Bundesliga, a Copa da Alemanha, a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Supercopa da UEFA.

Vale lembrar que Cristiano Ronaldo, durante a coletiva de imprensa que antecedeu a final da Liga das Nações contra a Espanha, elogiou os portugueses que ajudaram o PSG a vencer o Inter por 5 a 0 na final da Champions, com destaque especial para Vitinha.

“Vitinha na corrida pela Bola de Ouro? Sem dúvida, porque os prêmios individuais são injustos. O futebol é um esporte coletivo, por isso acho que o time vencedor deveria ganhar a Bola de Ouro. Quando você vê o que eles fizeram no PSG, percebe que têm muitas chances. Mas é subjetivo, depende da opinião. Os prêmios individuais são difíceis de opinar. Tenho a oportunidade de trabalhar com o Vitinha e admiro muito o que ele é como jogador. Acho ele fora de série. É um jogador único, difícil de encontrar. Se não ganhar agora, tem potencial para ganhar no restante da carreira”, afirmou CR7.

© Reprodução Instagram Franck Ribéry

Leia Também: Casemiro esquece 'promessa vazia' de Dorival e põe Ancelotti em pedestal