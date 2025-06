Neymar testa positivo para covid e é dúvida para jogo com influenciadores

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Neymar Jr. foi diagnosticado com Covid-19, na tarde deste sábado (7).

O departamento médico do Santos confirmou a infecção por coronavírus, dois dias após o camisa 10 apresentar um quadro viral.

Neymar já estava afastado das atividades com o elenco desde a última quinta-feira, quando teve os primeiros sintomas.

O jogador "segue em repouso em sua casa e em tratamento sintomático por determinação médica", de acordo com nota do clube alvinegro.

Além disso, Neymar é dúvida para a partida comemorativa com influenciadores na Vila Belmiro, na próxima terça-feira, às 13h. Na segunda, ele repetirá o teste e, se testar negativo, será liberado para jogar.